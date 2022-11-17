. Василиса Володина рассказала, какой цвет принесет удачу
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Василиса Володина рассказала, какой цвет принесет удачу

Василиса Володина рассказала, какой цвет принесет удачу
Астролог Василиса Володина сообщила, что нужно носить. Ведущая в своем telegram-канале назвала цвет, который непременно принесет удачу в ноябре. Именно на него стоит обратить внимание тем, у кого решаются важные вопросы. Она заверяет, что даже коллега или случайный прохожий в нарядах такого цвета может принести успех. «На этой неделе ноября доминирующая палитра — светлый припыленный фиолетовый (холодный). Пересмотрите гардероб, используйте как оттенок удачи. Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор, — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!»,— посоветовала астролог.
Приветствуется подобный оттенок не только в одежде, но и в предметах интерьера, и даже аксессуарах – при этом он может быть как ярким, так и спокойным. Недавно, Василиса Володина выдала астрологический прогноз сразу на несколько недель ноября. На этот раз звезды оказались благосклонны, поэтому ведущая шоу «Давай поженимся!» смогла сообщить подписчикам своего канала немного хороших новостей. Впервые после напряженных дней коридора затмений можно будет ждать от жизни не подвохов и неприятностей, а хороших новостей и приятных сюрпризов. «Начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель в жизни будет ощущаться больше… праздника, что ли. Светлого и радостного. Надеюсь, что трин Солнца с Нептуном нас не одурачит», — заявила в своем прогнозе Василиса Володина.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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