. Виктория Боня забила стрелку Филиппу Киркорову
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Виктория Боня забила стрелку Филиппу Киркорову

Виктория Боня забила стрелку Филиппу Киркорову
Модель наехала на певца Филиппа Киркорова. Модель продолжает пиариться на конфликте с певцом. Виктория Боня прилетела в российскую столицу из Монако для того, чтобы встретиться со своим обидчиком Филиппом Киркоровым. «Передайте Киркорову, что я в Москве, он же хотел со мной встретиться», — пошутила Боня в соцсетях.
Напомним, конфликт между звездами разгорелся из-за ненавидящей Россию Наргиз. Король поп-сцены обрушился на певицу с оскорблениями, когда она упрекнула его в гастролях в Узбекистан. «Понаехали тут», — жесткое заявила Наргиз. Киркорова, разумеется, такой выпад разозлил, и он начал конфликт. Правда, откуда не ждали прилетела Виктория Боня, которая обвинила Киркорова в ненависти к женщинам. И что началось…
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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