. Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
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Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой

Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
Певец Владимир Пресняков рассказал о личной жизни. Исполнительница хита «Поздно» сходила на свидание с мужем. Артисты побывали в московском ресторане, где попробовали изысканные блюда из морепродуктов. Во время ужина Наталья и Владимир не смогли сдержать чувств друг к другу и стали целоваться на глазах у других гостей заведения. Участница конкурса «Евровидение-2005» опубликовала видео с избранником. Супруги не видели, что их снимают. Пресняков крепко обнял жену, а та целовала его в губы и гладила по лицу. Затем Подольская прижалась к возлюбленному. В этот момент Владимир увидел, что за ними следят. Ролик получился чувственным и нежным. Видно, что супруги очень трепетно относятся друг к другу. Исполнитель хита «Замок из дождя» заверил, что у них с избранницей действительно сильные чувства.
«Пять лет нас упорно разводят, а мы всё больше и больше любим друг друга», — заверил многодетный отец. «Любимый! Только ты и я и наши дети!» — отреагировала Наталья на слова мужа. Участница шоу «Ледниковый период» уже 12 лет замужем за Владимиром. У поп-звезды и ее 54-летнего супруга двое детей: семилетний Артемий и двухлетний Иван. У Преснякова также есть 31-летний сын Никита от бывшей возлюбленной Кристины Орбакайте. Поклонники супругов искренне за них порадовались. «Такая сильная любовь! Не знаю, кто разводить смеет? Слежу за вами и умиляюсь. Когда же будет дочка?», «Вы такие настоящие. Видно, что это искренняя любовь», «Пусть ваш брак и семейное счастье только крепчают назло врагам!», «Не обращайте внимание! Чего только не придумают! Вы очень милые и искренние. Обожаю вашу пару», — высказались пользователи. Ранее Наталья высмеяла слухи о разводе с Владимиром. Она показала нежное видео с возлюбленным. Певица предстала в объятиях мужа. На ней была белая майка и отсутствовал бюстгальтер.   
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

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