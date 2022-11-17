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Власти Польши заявили о принадлежности упавшей ракеты Украине

Власти Польши заявили о принадлежности упавшей ракеты УкраинеДуда: упавшая в Польше ракета с высокой долей вероятности принадлежала украинской ПВО

Польский президент Анджей Дуда признал, что упавшая на территории страны ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины, пишет Reuters.

По его словам, скорее всего, это была «старая» ракета С-300, произведенная в 70-е годы. Политик указал на отсутствие доказательств о преднамеренной атаке на Польшу. Также у Варшавы нет данных, что ракета могла быть запущена российскими военными, заявил он.



Позиция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно принадлежала украинской системе ПВО. У Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент связан с Россией. Происшествие продолжают расследовать, однако предварительные результаты совпадают с версией Варшавы.



Украинская система ПВО

Украина призналась союзникам, что использовала системы ПВО вблизи места падения ракеты. Телеканал CNN со ссылкой на киевских властей указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, когда произошел инцидент. Данные о том, что на польской территории упала именно эта ракета ПВО, не подтверждены.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский назвал падение ракеты в Польше «существенной эскалацией» и обвинил во всем Москву. По его словам, чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для Запада.



США обвинили Россию

США также возложили ответственность за падение ракеты на Россию. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон уточнила, что несмотря на результаты расследования, в конечной итоге виновата будет Москва. По мнению Вашингтона, Киев имел и имеет право на самооборону. При этом Уотсон добавила, что США полностью доверяют Польше в расследовании и не будут выносить оценки до его окончания.

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО.



Исключили вину России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит никакой вины России в связи с падением ракеты на территорию Польши. Он попросил называть «вещи своими именами».

В министерстве обороны РФ считают, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о вине России являются намеренной провокацией. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) идентифицировали обломки на сделанных в Польше фотографиях как элементы ПВО С-300 Украины. Также стало известно, что российские удары по Украине в этот день наносились на удалении от польской границы.



Падение ракеты

По предварительным данным, две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Польское радио ZET со ссылкой на источники сообщило, что в результате погибли два человека.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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