. Во что сейчас надо вкладывать деньги

Эксперт рассказал куда лучше всего вложить деньги. У кого есть хотя бы небольшие сбережения, наверняка, не раз в течение года задавались вопросом, как их сохранить. И если ранней весной было выгодно положить деньги в банк на депозит с учетом высокой ставки, то сейчас ситуация изменилась. Финансист Василий Иванов рассказал об альтернативе вкладов в нынешних условиях. По словам эксперта, сейчас гораздо привлекательнее выглядит вложение денег в облигации. Правда, удастся на этом заработать лишь тем, кто не планирует выводить средства в течение нескольких лет, или кто хочет вложиться на короткий срок, оценивая риски. «Инвесторы, готовые самостоятельно отслеживать кредитные риски, могут получить дополнительный доход за счет того, что большое количество эмитентов, относящихся к крупным или средним компаниям, привлекает средства инвесторов на короткие сроки по доходности выше ставок банковских депозитов», — отметил специалист. Иванов заявил, что доходность по облигациям сегодня составляет 10-11% годовых при среднем уровне рисков. При этом у инвесторов также есть выбор, они могут приобрести облигации с фиксированным доходом или же те, доход по которым привязан к инфляции. В то же время эксперт признает, что для заработка на инвестициях подобного рода требуются знания и время для их получения. Если вникать не особо хочется, можно вложиться в покупку части в паевых инвестиционных фондах облигаций. Однако специалист не рекомендует покупать облигации тем, кто планирует воспользоваться своими деньгами через один или два года. В этом случае есть риск потерять больше, чем заработать, сообщает агенство «Прайм». Ранее финансовый аналитик Наталья Ващелюк рассказала, как накопить на так называемую финансовую подушку безопасности и сколько вообще нужно, чтобы прожить в случае потери работы или при наступлении других непредвиденных обстоятельств.