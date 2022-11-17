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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

На территории Украины вновь объявлена воздушная тревога. Как сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению, предупреждение затронуло все области страны.

Изначально сирены прозвучали в восточных и южных районах, затем оповещение получили жители центральной и западной частей Украины.

Как писала «Парламентская газета», с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары по критически важным объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на организованный Киевом подрыв Крымского моста и другие атаки на гражданские объекты в РФ. 

С тех пор воздушная тревога на территории Украины звучит почти каждый день. Последний раз о ней сообщалось 16 ноября. 

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По материалам: pnp.ru

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