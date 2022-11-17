. Врач посоветовала не злоупотреблять растворимыми лекарствами от простуды

Растворимые комбинированные лекарства от гриппа и простуды вредны для здоровья, поскольку в них нередко добавляют сахар и ароматизаторы, заявила врач-терапевт Ирина Ярцева. Она посоветовала не увлекаться «сладенькой шипучкой со вкусом».

Врач также подчеркнула, что употребление растворимых средств от простуды больше дневной нормы может спровоцировать печеночную недостаточность, поскольку в них обычно содержится парацетамол, который в избытке токсичен для печени.

«Если растворимый препарат не помог за три дня приема в той дозировке, которая указана в инструкции, то не надо продолжать его принимать и тем более увеличивать дозировку. Лучше сходить к врачу и получить совет», — приводит слова Ярцевой радио Sputnik.

В разговоре с «Невскими новостями» иммунолог Владимир Болибок рассказал, как защитить свой иммунитет в сезон вируса. Снизить риск заражения помогут поливитамины. Их лучше начать принимать с середины октября, считает врач. Помимо этого, не стоит забывать про закаливание организма. Также для профилактики простудных заболеваний можно употреблять чеснок и цитрусы.

«Если вы на улице охладились, чувствуете озноб, имеет смысл выпить какой-нибудь горячий напиток», — добавил Болибок и уточнил, что для этого лучше всего подойдет свежезаваренный чай с травами или сбитень.