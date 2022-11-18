. 15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность, попав в руки профессионалов
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15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность, попав в руки профессионалов

15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность, попав в руки профессионалов

Существует большое количество программ, которые помогают людям вернуть уверенность в себе и прежний огонёк в глазах. Одним из таких популярных телевизионных шоу является «Перезагрузка». Дружная команда экспертов помогает людям снова полюбить себя и вернуть веру в свои силы. Для достижения желаемого результата стилисты, визажисты, психологи, парикмахеры, стоматологи и другие врачи работают с участниками проекта на протяжении целого месяца. И каждый из них прикладывает немалые усилия, чтобы преобразить дам и парней до неузнаваемости не только внешне, но и внутренне. Но получается ли у них это сделать в конечном итоге? Смотрите сами!

«-22 кг и +100500 уверенности в себе!»

perezagruzkatnt

В случае с Катей команда профессионалов помогла девушке кардинально изменить не только её стиль, но и жизнь в целом. Благодаря шоу «Перезагрузка» Катя исполнила свою мечту, и теперь она сможет пройти стажировку в одном из лучших ресторанов Москвы «Balzi Rossi».

Перезагрузка Люды

perezagruzkatnt

Яркая Анастасия

perezagruzkatnt

На протяжении месяца наша команда работала с главной проблемой Насти и доказала, что её болезнь альбинизм – не проблема.

Лейла — испытание для экспертов шоу, с которым они отлично справились

perezagruzkatnt

Эксперты программы «Перезагрузка» целый месяц усердно работали над преображением Лейлы, и конечный результат превзошёл все ожидания. Даже несмотря на то, что участницу так и не удалось уговорить сделать идеальную улыбку.

Маша, которой доказали, что быть женственной — это не слабость, а сила

perezagruzkatnt

«До» и «после» певицы Оксаны Почепы (Акула)

perezagruzkatnt

«Отныне больше никаких комплексов» — лозунг участницы Алёны

perezagruzkatnt

Новая и счастливая Люба

perezagruzkatnt

Красотка Аня, которая больше не стесняется своего отражения в зеркале

perezagruzkatnt

В конце программы Аня призналась, что до этого она чувствовала себя серой мышкой, но спустя месяц участия в телепередаче девушка увидела в своём отражении красотку голливудской внешности. И не это ли главный результат работы экспертов? Теперь Анна — уверенная в себе девушка, готовая сиять где-нибудь на обложке глянца.

Отныне городская красотка Катя

perezagruzkatnt

«Лолита смогла взглянуть на себя по-новому»

perezagruzkatnt

Дружная команда шоу «Перезагрузка» помогла найти Анне свой новый образ и своё счастье

perezagruzkatnt

Прекрасная Елена

perezagruzkatnt

Валя пришла на программу со слезами на глазах от обиды, а ушла со слезами от счастья

perezagruzkatnt

Преображение Никиты

perezagruzkatnt
# Интересное
По материалам: twizz

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