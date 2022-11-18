18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего
Сумка — это не просто изделие, позволяющее переносить предметы с удобством. Сегодня сумки стали полноценной частью образа их владельца. Для тех, кто любит выделяться из толпы, дизайнеры припасли свои лучшие наработки. Многие изделия выглядят, как настоящие шедевры. А некоторые настолько необычны, что, увидев такую сумку, невозможно сдержать смеха (а увидев её стоимость — ещё и слёз).
Не столь давно российский бренд PEPFER запустил в продажу сумки с крайне необычным дизайном. Вы могли когда-нибудь представить пачку всем привычной соли или соды в виде стильного и яркого аксессуара? А вот члены команды PEPFER смогли! Предлагаем полюбоваться готовыми изделиями.
Сумка в виде упаковки соды. Такой аксессуар точно выделит из толпы
А вот и соль подоспела. Носили бы такую?
Немного молока в кофе не желаете?
Модная крупа
Никому не помешает немного подсластить жизнь
Теперь мелочь всегда будет под рукой
Бренд PEPFER далеко не единственный, кто любит оригинальничать и придумывать интересные дизайны для сумок. Ниже вы можете посмотреть, какие ещё шедевры можно встретить на модных подиумах и в частных мастерских.
Сумка, которую, наверное, можно использовать в качестве обруча
Сумка для тех, кто не боится выделяться
Креативная сумка от дизайнера Джереми Скотата была продемонстрирована на модном показе в Нью-Йорке.
Бренд Moschino — специалист в разработке безумных дизайнов
Стеклянная сумка от дизайнера Теда Нотена
Уникальные кожаные сумки от мастерской «Bob Basset Studio»
Сказали носить маски? Будем носить!
Оригинальные сумки в виде живых существ от японского дизайнера Аманояку Хесомагари
Кстати, у нас есть целый пост, посвящённый работам этого замечательного мастера. Больше интересных сумок можно увидеть тут.
Оригинальные клатчи от Джудит Лейбер
Забавные изделия, сделанные студией «KrukruStudio»
Balenciaga выпустил сумку в форме мешка для мусора
Кстати стоит такая чудо-сумка всего-навсего 1790 долларов.
Клатч-голубь от JW Anderson
С таким клатчем актриса Сара Джессика Паркер появилась на публике в этом году
Здесь вы можете посмотреть фото колец с оригинальным и слегка безумным дизайном. Зачем останавливаться только на сумках?