. 18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего
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18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего

18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего

Сумка — это не просто изделие, позволяющее переносить предметы с удобством. Сегодня сумки стали полноценной частью образа их владельца. Для тех, кто любит выделяться из толпы, дизайнеры припасли свои лучшие наработки. Многие изделия выглядят, как настоящие шедевры. А некоторые настолько необычны, что, увидев такую сумку, невозможно сдержать смеха (а увидев её стоимость — ещё и слёз).

Не столь давно российский бренд PEPFER запустил в продажу сумки с крайне необычным дизайном. Вы могли когда-нибудь представить пачку всем привычной соли или соды в виде стильного и яркого аксессуара? А вот члены команды PEPFER смогли! Предлагаем полюбоваться готовыми изделиями.

Сумка в виде упаковки соды. Такой аксессуар точно выделит из толпы

pepfer.ru / pepfer.ru

А вот и соль подоспела. Носили бы такую?

pepfer.ru

Немного молока в кофе не желаете?

pepfer.ru / pepfer.ru

Модная крупа

pepfer.ru

Никому не помешает немного подсластить жизнь

pepfer.ru

Теперь мелочь всегда будет под рукой

pepfer.ru

Бренд PEPFER далеко не единственный, кто любит оригинальничать и придумывать интересные дизайны для сумок. Ниже вы можете посмотреть, какие ещё шедевры можно встретить на модных подиумах и в частных мастерских.

Сумка, которую, наверное, можно использовать в качестве обруча

gogobebe

Сумка для тех, кто не боится выделяться

Jeremy Scott 

Креативная сумка от дизайнера Джереми Скотата была продемонстрирована на модном показе в Нью-Йорке.

Бренд Moschino — специалист в разработке безумных дизайнов

yupyup98765

Стеклянная сумка от дизайнера Теда Нотена

BeautifulExperiences

Уникальные кожаные сумки от мастерской «Bob Basset Studio»

bobbasset / bobbasset
bobbasset

Сказали носить маски? Будем носить!

dieselman

Оригинальные сумки в виде живых существ от японского дизайнера Аманояку Хесомагари

amaheso_jp / amaheso_jp

Кстати, у нас есть целый пост, посвящённый работам этого замечательного мастера. Больше интересных сумок можно увидеть тут.

Оригинальные клатчи от Джудит Лейбер

JudithLeiber / JudithLeiber

Забавные изделия, сделанные студией «KrukruStudio»

krukrustudio / krukrustudio

Balenciaga выпустил сумку в форме мешка для мусора

playboy787

Кстати стоит такая чудо-сумка всего-навсего 1790 долларов.

Клатч-голубь от JW Anderson

Pkz_leo

С таким клатчем актриса Сара Джессика Паркер появилась на публике в этом году

James Devaney

Здесь вы можете посмотреть фото колец с оригинальным и слегка безумным дизайном. Зачем останавливаться только на сумках?

# Интересное
По материалам: twizz

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