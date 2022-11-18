. 20 ироничных иллюстрации о жизни художницы и её кота, в которых каждая девушка узнает себя

Мы знаем, что вы любите жизненные комиксы. И сегодня мы познакомим вас с творчеством художницы Дины Муртазиной. Она создаёт комиксы про себя и своего сиамского кота Харвика. Творчество художница называет «кафедрой рефлексии» и говорит, что в её профиле можно найти «иллюстрации, много боли и немного любви». Но все терзающие жизненные ситуации в своих рисунках она умеет подать с долей иронии.

А вы в каком состоянии сейчас?

Круговорот чёлки в природе

Каре как решение любых проблем

Кошачьи прятки

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Призрак ночи

От взора спрятан.

Остра катана.

Это не шутки, кот художницы прячется именно так

Вот что думают все участники пряток

Когда выходишь из дома за хлебом и кормом для кота

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и сопящего под боком кота

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Возможно, это отсылка к популярному в интернете рисунку «Женщина отрезает подол кимоно, чтобы не разбудить кошку».

Безумный бег — самый частый запрос

Настроение: Меладзе

Женщина как вино: чем она старше, тем больше денег тебе на неё не хватает

Сложно перепутать, когда ты пребываешь только в двух этих состояниях попеременно

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Существует целый проект «Не перепутай!», который объясняет разницу между похожими словами и объектами. О нём у нас есть пост.

Девочки, кого сами выберете, кого подруге оставите?

Как называется период, когда ты уже не девочка, а возвращать налоговый вычет так и не научилась?

В топе всех ночных хит-парадов

Главное, что подготовка была приятной

Всё впереди

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А то как-то некрасиво будет пригласить тебя в особняк, в котором ещё нет секретной библиотеки. Так что жди.

Коварство прыща

Уколы и пирсинг

Вот как выглядит взросление

Главный совет

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А здесь вы можете найти ироничные иллюстрации художницы, которая точно знает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов.