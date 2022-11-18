. 20 ироничных иллюстрации о жизни художницы и её кота, в которых каждая девушка узнает себя
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20 ироничных иллюстрации о жизни художницы и её кота, в которых каждая девушка узнает себя

20 ироничных иллюстрации о жизни художницы и её кота, в которых каждая девушка узнает себя

Мы знаем, что вы любите жизненные комиксы. И сегодня мы познакомим вас с творчеством художницы Дины Муртазиной. Она создаёт комиксы про себя и своего сиамского кота Харвика. Творчество художница называет «кафедрой рефлексии» и говорит, что в её профиле можно найти «иллюстрации, много боли и немного любви». Но все терзающие жизненные ситуации в своих рисунках она умеет подать с долей иронии.

А вы в каком состоянии сейчас?

murt.dina

Круговорот чёлки в природе

murt.dina

Каре как решение любых проблем

murt.dina

Кошачьи прятки

murt.dina

Призрак ночи
От взора спрятан.
Остра катана.

Это не шутки, кот художницы прячется именно так

murt.dina

Вот что думают все участники пряток

murt.dina

Когда выходишь из дома за хлебом и кормом для кота

murt.dina

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и сопящего под боком кота

murt.dina

Возможно, это отсылка к популярному в интернете рисунку «Женщина отрезает подол кимоно, чтобы не разбудить кошку». 

Безумный бег — самый частый запрос

murt.dina

Настроение: Меладзе

murt.dina

Женщина как вино: чем она старше, тем больше денег тебе на неё не хватает

murt.dina

Сложно перепутать, когда ты пребываешь только в двух этих состояниях попеременно

murt.dina

Существует целый проект «Не перепутай!», который объясняет разницу между похожими словами и объектами. О нём у нас есть пост.

Девочки, кого сами выберете, кого подруге оставите?

murt.dina

Как называется период, когда ты уже не девочка, а возвращать налоговый вычет так и не научилась? 

murt.dina

В топе всех ночных хит-парадов

murt.dina

Главное, что подготовка была приятной

murt.dina

Всё впереди

murt.dina

А то как-то некрасиво будет пригласить тебя в особняк, в котором ещё нет секретной библиотеки. Так что жди.

Коварство прыща

murt.dina

Уколы и пирсинг

murt.dina

Вот как выглядит взросление

murt.dina

Главный совет

murt.dina

А здесь вы можете найти ироничные иллюстрации художницы, которая точно знает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов.

# Интересное
По материалам: twizz

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