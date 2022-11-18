. 28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза

Вадим Карасев

Хип-хоп исполнитель B. Smyth скончался на 29-м году жизни из-за легочного фиброза

Хип-хоп исполнитель Брэндон Смит, более известный под псевдонимом B. Smyth, скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает People.

О трагической новости рассказал брат певца, который также назвал причину его смерти. Музыкант умер в реанимации из-за последствий легочного фиброза — состояния, когда легкие человека покрываются рубцами.

«От имени моего брата и моей семьи мы хотим поблагодарить всех вас за всю вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет», — написал родственник хип-хоп исполнителя, добавив, что близкие Смита проинформируют поклонников о дате и месте похорон артиста, а также рассмотрят вариант ведения прямой трансляции с траурного мероприятия.

Широкую известность B. Smyth обрел после публикации на YouTube каверов на песни Stay Рианны и Quickie Мигеля. В 2012 он выпустил свою первую композицию Leggo, созданную с рэпером 2 Chainz. Через два года после этого у Смита вышел трек Twerkaholic, клип на который набрал 17 миллионов просмотров на видеохостинге.

За три недели до смерти рэпер выпустил новый сингл под названием Twerkaholic, Pt.2.

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