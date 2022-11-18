. 28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза
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28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза

28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброзаХип-хоп исполнитель B. Smyth скончался на 29-м году жизни из-за легочного фиброза

Хип-хоп исполнитель Брэндон Смит, более известный под псевдонимом B. Smyth, скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает People.

О трагической новости рассказал брат певца, который также назвал причину его смерти. Музыкант умер в реанимации из-за последствий легочного фиброза — состояния, когда легкие человека покрываются рубцами.

«От имени моего брата и моей семьи мы хотим поблагодарить всех вас за всю вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет», — написал родственник хип-хоп исполнителя, добавив, что близкие Смита проинформируют поклонников о дате и месте похорон артиста, а также рассмотрят вариант ведения прямой трансляции с траурного мероприятия.

Широкую известность B. Smyth обрел после публикации на YouTube каверов на песни Stay Рианны и Quickie Мигеля. В 2012 он выпустил свою первую композицию Leggo, созданную с рэпером 2 Chainz. Через два года после этого у Смита вышел трек Twerkaholic, клип на который набрал 17 миллионов просмотров на видеохостинге.

За три недели до смерти рэпер выпустил новый сингл под названием Twerkaholic, Pt.2.

Ранее стало известно, что основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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