. 5 самых опасных заблуждений о биополе человека, которые вам вредят

Вадим Карасев

Каждому человеку важно знать о том, как работает его аура, биополе, а также о том, что представляет из себя энергетика. К сожалению, сейчас актуально множество мифов на эту тему, из которых мы отобрали самые опасные, которые вредят нам больше всего.

Далеко не всегда мы может понять, что у нас есть какие-то внутренние проблемы с энергетикой. Определить наличие проблем достаточно просто — в этом вам помогут советы экспертов. Если вы не верите в существование и важность ауры, пришло время это исправить.

Сильная энергетика — это удел избранных

Иначе говоря, многие почему-то думают, что сильными только рождаются, ни никак не становятся. Это самое главное заблуждение слабых людей, которые не могут и не хотят работать над собой. На самом деле, стать сильнее может каждый. Для этого придется работать над своими мыслями, телом, мировоззрением. Любая работа в этом направлении рано или поздно даст свои плоды.

Биополе всегда постоянно

Постоянство вашей ауры зависит только от вас, но даже если вы все будете делать правильно, не исключено, что рано или поздно вы утратите часть своей внутренней силы. Наша энергетика постоянно меняется в лучшую или в худшую сторону из-за множества различных аспектов: положения звезд и планет, времен года, дней недели, окружения, питания и так далее.

Сильная аура нужна лишь магам и ведьмам

Сильная аура нужна всем. Если вы хотите быть удачливым человеком с крепким здоровьем, то вам необходимо поддерживать внутреннюю силу. В противном случае вы можете наткнуться на проблемы, которые приведут черной полосе. Внутренняя сила — это то, что хранит нас от негатива и помогает бороться с отрицательным внешним воздействием.

Наше биополе может не восстановиться

Работа чакр, обеспечивающих нас сильной энергетикой, может ухудшиться, но абсолютно любой человек способен вернуть себе внутренние силы в любой жизненной ситуации. Многие думают, что аффирмации и медитации бесполезны, но ведь именно они в большинстве случаев помогают нам восстанавливать веру в себя и обретать любовь к жизни. Сюда же стоит отнести занятия спортом, правильное питание и соблюдение режима.

Одиночество вредит биополю

Это миф, поскольку наша аура страдает не от самого факта отсутствия любви или дружбы, а от того, как человек к этому относится. Оказывается, что одиночество может быть полезным, ведь от бесконечного общения мы часто устаем. Главное — не бояться таких моментов и наслаждаться свободой, использовать такие периоды для саморазвития и духовных практик.