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Актер сериала «След» покинул Россию

Актер сериала «След» покинул РоссиюАктер сериала «След» Евгений Кулаков вместе с сыном переехал в ИзраильСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Актер Евгений Кулаков навсегда покинул Россию. Об этом он сообщил в эфире передачи «Гостиный двор», запись которой есть на YouTube-канале радиостанции «Первое радио».

42-летний артист сериала «След» рассказал, что он переехал в Израиль вместе с сыном, страдающим ДЦП и аутизмом. Жена Ольга Бужор и дочь Ника пока остаются в России.

«Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. Я кожей почувствовал, что я здесь не боюсь полиции. Я не чувствую этой опасности и тревоги. Когда с Ильей выезжаем гулять на улицу — это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, какой сын молодец. В этом смысле мы очень рады, что мы здесь», — заявил Кулаков. Он пояснил, что отправился в Израиль после объявления частичной мобилизации. Актер репатриировался в Израиль еще три года назад, однако тогда все же решил вернуться в Россию.

Помимо «Следа», Евгений Кулаков известен по таким фильмам и сериалам, как «Питер FM», «Метод», «Физрук», «По ту сторону волков» и «Кровавая барыня».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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