. Алексей Панин - мразь, заявил Владимир Соловьев

Ведущий Владимир Соловьев жестко высказался об актере. Алексей Панин пару лет назад отрекся от России и переехал в Испанию. В личных соцсетях он то и дело ругает родную страну, соотечественников и власть. 45-летний актер, в биографии которого есть такие культовые фильмы, как «Жмурки», «Звезда» и сериал «Солдаты», уже давно отрекся от России и говорит, что не хочет ассоциировать себя с тем, что происходит в этой стране. Панин перебрался в Испанию, где ведет агитационную деятельность против родины. Естественно, это не нравится патриотам. Никто не может понять, как такой одаренный артист докатился до того, что его имя теперь ассоциируется лишь со скандалами и хайпом. Вот и Владимир Соловьев, увидев очередное выступления Панина в соцсетях, не сдержался и открыто попросил активистов обратить на него внимание.«Посмотрите на эту мразь и задайте себе вопрос — почему до сих пор не возбуждены дела против этого подонка? Почему мы не можем? Вот сейчас как раз приняли президентскую поправку к закону, согласно которой мы можем лишать гражданства тех, кто в какой-то момент предал нашу Родину. Мы теперь можем у них отбирать паспорта. А почему у этой мрази нельзя отобрать паспорт? Объясните мне», сказал Владимир Соловьев. В комментариях подписчики поддержали журналиста и потребовали, чтобы с Паниным разобрались. Более того, ему нужно запретить посещать Родину и не давать больше возможности выходить в эфир. Отметим, что телеведущий Владимир Соловьев поддерживает Россию и ее действия, особенно критикуя тех, кто идет против страны. В своих эфирах он подробно разбирает слова различных знаменитостей, уехавших за границу и тех, кто предал родину. Так, под его «каток» попала не только Алла Пугачева, но и несколько известных музыкантов, телеведущих и других деятелей культуры.