. Астролог предсказал самые опасные дни ноября 2022

Астролог предупредил, каких дней стоит бояться. Коридор затмений остался позади и многие выдохнули с облечением. Самый тяжелый период, которым нас так пугали эксперты, прошел. Дальше всё будет только лучше? Астролог Тиана Атлас уверяет, что расслабляться рано. Хотя коридор затмений закрылся, шлейф от этого астрологического явления будет продолжать оказывать влияние на предстоящие события. По словам эксперта, ближайшие три дня людям стоит быть менее доверчивыми. Наступает период, связанный с ложью и интригами. «Нам предстоит прожить еще один неприятный транзит. И особенно неприятными днями станут 19, 20 и 21 ноября: у Марса будет напряженный аспект к планете Нептун, а это планета иллюзий», — цитирует астролога «Пятый канал». В озвученные даты высока вероятность аварий, травм и проблем со здоровьем. Атлас просит не терять бдительность и собранность. Есть и хорошая новость: сразу после черной полосы, по мнению эксперта, наступит белая. В последние дни ноября и первые недели декабря главенствовать будет планета малого счастья Венера. Особенно повезет представителям огненных и воздушных знаков зодиака. Венера отвечает за любовь, финансы и возможности для развития.