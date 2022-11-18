. Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет только 30 FPS
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Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет только 30 FPS

Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет только 30 FPS


Ранее на этой неделе создатели игры Evil West сообщили техническую информацию о работе проекта на разных консолях. Игроки оказались недовольны заявленными для Xbox Series S характеристиками — проект получит только один режим работы на младшей консоли Microsoft: 1080p при 30 FPS. Тогда как даже на Xbox One X, которая относится к прошлому поколению приставок, игрокам обещают 4K при 30 FPS, что звучит несколько лучше.

Портал XboxDynasty поговорил с ведущим продюсером Flying Wild Hog Томеком Гопом, ответственным за Evil West, и он следующим образом объяснил выбор 1080p при 30 FPS для версии игры на Xbox Series S:

Ответ прост: мы пробовали варианты, но не могли гарантировать 100% стабильные 60 кадров в секунду [на Xbox Series S]. Иногда частота падала ниже этого значения, что, как мне кажется, хуже, чем стабильные 30 кадров в секунду.

Вместе с тем, автор Evil West подтвердил, что игра не будет иметь функцию динамического разрешения.

Также Томек Гоп отметил в рамках интервью, что он не согласен с разработчиками, которые говорят о препятствии для развития игр со стороны Xbox Series S:

Мы не обязаны делать версию Series X точно такой же, как версию для Series S, поэтому мы не ограничены как разработчики. В то же время, Series S — отличный рыночный продукт — я знаю многих людей, которые используют его как универсальную приставку для семейных развлечений.

Digital Foundry не считают Xbox Series S «обузой» для развития игр — они проанализировали будущее консоли
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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