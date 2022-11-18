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Боец НМ ДНР рассказал о переговорах и уничтожении диверсантов ВСУ

Боец НМ ДНР рассказал о переговорах и уничтожении диверсантов ВСУБоец НМ ДНР и украинский пленный рассказали об уничтожении диверсантов ВСУ под Артемовском

Военные ДНР ликвидировали под Артемовском (украинское название — Бахмут) группу украинских диверсантов. Об этом РИА Новости рассказал боец Народной милиции (НМ) ДНР с позывным Байкал.

Собеседник агентства сообщил, что воздушная разведка выявила передвижение двух групп диверсантов. Одна из них укрывалась в двухэтажном здании, и оказалась практически полностью уничтоженной при помощи артиллерии.

Вторая группа забаррикадировалась в подвале дома, в котором было оборудовано бомбоубежище. Военные ДНР через бронированную дверь начали вести переговоры с противником, предлагая сдаться. Стороны договорились, что командир украинских солдат даст ответ через полчаса. В назначенное время дверь открылась. и оттуда полетела граната. После этого было принято решение обвалить вход в бункер.

Выжили двое диверсантов. Один из них позднее вылез из-под завалов и спустя некоторое время оказался в плену. Второй солдат подорвался на мине.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По словам бойца, киевское командование использует под Артемовском спецназ и большое количество националистических подразделений, а ввиду больших потерь бригады объединили в сводные отряды.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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