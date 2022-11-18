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Бывший муж Гурченко высказался об образе Клавы Коки из «Карнавальной ночи»

Бывший муж Гурченко высказался об образе Клавы Коки из «Карнавальной ночи»Экс-муж Гурченко Купервейс заявил, что Клава Кока не повторит образ из «Карнавальной ночи»

Пианист Константин Купервейс, бывший муж советской и российской актрисы Людмилы Гурченко, прокомментировал участие певицы Клавы Коки в телевизионном проекте в образе героини из фильма «Карнавальная ночь», сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я уверен, что ничего она не сделает, ничего у нее не получится повторить. Это невозможно повторить! Это совсем другое время и актеры! Никто никогда не повторит Гурченко», — высказался экс-муж актрисы.

По словам Купервейса, сегодня таких актеров нет. Помимо этого, пианист заявил, что Клава Кока и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «стали для него именем нарицательным».

Ранее организаторы новогодних мероприятий назвали имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году. По их оценкам, самыми востребованными музыкантами в этому году стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, группа «Руки Вверх» и Jony. Стоимость их концерта на частном мероприятии варьируется от 3 до 5 миллионов рублей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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