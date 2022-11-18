. Что известно о версии The Witcher 3 нового поколения — ее релиз 14 декабря

Вадим Карасев





На днях студия CD Projekt RED объявила, что уже близко к релизу обновление The Witcher 3 нового поколения. Апдейт должен выйти 14 декабря, и на следующей неделе разработчики проведут трансляцию, в рамках которой покажут полноценный геймплей обновленной игры.

Сейчас же известны следующие детали апдейта The Witcher 3 до нового поколения:

Апдейт будет доступен на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Везде его получат бесплатно игроки, которые обладают версией прошлого поколения. В случае с Xbox, игроки получат бесплатный апдейт до Xbox Series X | S, если у них есть версия для Xbox One.Улучшена будет не только сама игра, но и все дополнительные материалы, которые к ней выходили, в том числе и два крупных DLC.Заявлено, что обновление «будет включать десятки визуальных и технических улучшений, в сравнении с оригиналом».Среди улучшений, про которые разработчики The Witcher сообщают на своем официальном сайте: «поддержка трассировки лучей, более быстрая загрузка на консолях, а также множество модов, интегрированных в игру». Это не исчерпывающий список того, что улучшат в игре.Игра получит новый контент, который вдохновлен сериалом «Ведьмак» от Netflix, подробности пока не уточняются.The Witcher 3: Wild Hunt для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch также получит обновление с многочисленными дополнениями и улучшениями, а также дополнительный контент на тему «Ведьмака» от Netflix.

Вместе с тем, в цифровых магазинах разработчики поменяли обложку The Witcher 3 — слева вариант, который был ранее, справа — новый.



