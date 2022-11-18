. Company of Heroes 3 может выйти на Xbox Series X | S — игра получила рейтинг
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Company of Heroes 3 может выйти на Xbox Series X | S — игра получила рейтинг

Company of Heroes 3 может выйти на Xbox Series X | S — игра получила рейтинг


В начале следующего года, 23 февраля, должен состояться релиз Company of Heroes 3 для PC. Стратегия пока анонсирована только для компьютеров, но появились слухи, что она может выйти и на консолях.

Рейтинговое агентством Тайвани выдало рейтинг для Company of Heroes 3 на Xbox Series X | S и Playstation 5, одновременно с версией для PC.


Company of Heroes 3 — новая часть популярной стратегической франшизы. В ней разработчики обещают большое количество разнообразных фракций на старте, крупнейшую одиночную кампанию в истории франшизы, уникальные сражения в Средиземноморье и новый уровень разрушаемости. Ниже на видео можно посмотреть геймплей Company of Heroes 3 с PC.


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Напомним, что франшиза Company of Heroes ранее не выходила на консолях.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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