. Company of Heroes 3 может выйти на Xbox Series X | S — игра получила рейтинг

Вадим Карасев





В начале следующего года, 23 февраля, должен состояться релиз Company of Heroes 3 для PC. Стратегия пока анонсирована только для компьютеров, но появились слухи, что она может выйти и на консолях.

Рейтинговое агентством Тайвани выдало рейтинг для Company of Heroes 3 на Xbox Series X | S и Playstation 5, одновременно с версией для PC.





Company of Heroes 3 — новая часть популярной стратегической франшизы. В ней разработчики обещают большое количество разнообразных фракций на старте, крупнейшую одиночную кампанию в истории франшизы, уникальные сражения в Средиземноморье и новый уровень разрушаемости. Ниже на видео можно посмотреть геймплей Company of Heroes 3 с PC.

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Напомним, что франшиза Company of Heroes ранее не выходила на консолях.