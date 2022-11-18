. Дана Борисова думает, что бывший инсценирует смерть

Ведущая Дана Борисова смогла отсудить алименты. Звезда «Армейского магазина» воспитывает дочь Полину. Девочка родилась в отношениях Даны с бизнесменом Максимом Аксеновым. После расставания экс-возлюбленные не смогли сохранить дружеское общение. Они судились за опеку над Полиной. Борисова сама обеспечивает девочку, однако хочет обеспечить ей качественное образование. Телеведущая получала от Максима алименты в размере 15 тысяч рублей. При этом бизнесмен владеет роскошной недвижимостью, является гендиректором фирмы с оборотом 56 миллионов в год. Суд встал на сторону Даны, и теперь Аксенов должен платить дочери 60 тысяч рублей в месяц. Гостья популярных ток-шоу рада такому результату, но подозревает, что Максим попытается снова уйти от ответственности за родную дочь. «Мы сами в шоке от того, что в полном объеме удовлетворили. Если честно, мы даже не рассчитывали на 60 тысяч. Я так предполагаю, что бывший уже, наверное, инсценировал инфаркт или собственную смерть, потому что он очень жадный человек», — приводит слова Даны «Звездач».Экс-участница шоу «Форт Боярд» пока больше не вышла замуж. В 2015 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Андреем Трощенко, но и этот союз распался спустя восемь месяцев. С тех пор Дана не торопится найти спутника жизни. Она призналась, что не нуждается в отношениях. Ее пространство занято тем, что ей интересно. Борисова также заявила, что никогда и никого не любила, а создавала пару с кем-то из-за незрелости и зависимости. «Совершенно бессмысленные отношения, в которых я всегда была кому-то обязана. Я думала, что если я понравилась мужчине, то нужно роман заводить. Отношений было очень много, может, поэтому я сейчас одна. Я отдыхаю», — сказала Дана. У нее диагностировали биполярное расстройство личности. Телеведущая полагает, что ее зависимость от наркотических веществ можно было предотвратить, если бы недуг заметили вовремя. Сейчас она проходит терапию. «Биполярное расстройство не лечится. Можно подобрать медикаменты, заниматься с врачами. Но у меня отличные врачи, я постоянно с ними на связи. Читаю много литературы на эту тему. Но хорошего в этом мало», — добавила Дана в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать».