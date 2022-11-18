. Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
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Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям

Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям

Депутаты новой волны поддерживают мобилизованных, помогают членам их семей, а также жителям новых регионов.

Так, по просьбе директора Центра досуга "Личность" Дмитрия Хлестова заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева помогла организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Мариуполя и российских военнослужащих. Как пояснила Разворотнева, сбор продолжался месяц.


"Для бойцов приобрели 5 квадрокоптеров, теплые вещи, 10 радиостанций. В общей сложности удалось собрать более 2 тонн гуманитарной помощи для бойцов российской армии и жителей Донбасса", — сказала она.

Депутат также помогла организовать поездку артистов Центра досуга "Личность" в Мариуполь, где они выступят с концертом в поддержку российской армии.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин с гуманитарной миссией находится в Донбассе. Депутат передаст очередную партию помощи для военнослужащих из Удмуртии в зону СВО и жителей новых регионов.

"Горжусь соотечественниками, которые в непростое для страны время прикладывают все возможные усилия для помощи тем, кому это сейчас необходимо. В этой партии помощи мы собрали 3 тысячи пар обуви для военнослужащих и местных жителей, книги и кондитерские изделия", — сказал Гарин.

Парламентарии проводят встречи с мобилизованными в местах боевого слаживания, госпиталях, помогают семьям бойцов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева навестила в госпитале раненых бойцов из Свердловской области. Депутат отметила боевой дух военнослужащих и готовность снова отправиться на фронт.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина проводит выходные дни на военных полигонах, помогая в решении текущих вопросов мобилизованных. Ранее депутат помогла отправить очередную партию теплых вещей и оборудование в военную часть бойцам из Ростовской области. Парламентарий также проводит встречи с женами мобилизованных граждан, которые обращаются к ней с различными просьбами. В преддверии зимы Стенякина помогла с запасом дров семье военнослужащего из города Зверево.


Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов встретился с мобилизованными на полигоне в Малькино. Депутат помог приобрести и установить новый компьютер для нужд военной части, организовать концерт для поднятия боевого духа бойцов.

"Мы все сейчас работаем в режиме мобилизации — каждый на своем посту. Со своей стороны сделаем все, чтобы военнослужащие были обеспечены всем необходимым — обмундированием и выплатами. Также позаботимся о семьях и детях", — отметил Алтухов.

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По материалам: uposters.ru

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