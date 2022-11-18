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Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей

Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людейВрач Мясников заявил, что у людей с мигренью сыр может провоцировать головную боль

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей. Кому следует исключить из рациона этот продукт, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что сыр может провоцировать головную боль у тех, кто регулярно сталкивается с приступами мигрени. У людей, не сталкивающихся с этим недугом, подобную реакцию сыр обычно не вызывает, уточнил доктор.

Шеф-повар Глеб Астафьев, приглашенный в студию передачи, добавил, что сыр вызывает у некоторых людей головную боль из-за содержащегося в нем вещества под названием тиамин. Он сообщил, что это вещество также есть в красном вине и орехах.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал неочевидный признак, который может указывать на рак крови. По его словам, если у человека в течение длительного времени сохраняется температура выше 38 градусов, но при этом он чувствует себя нормально, то это может сигнализировать о развитии онкологического заболевания, например, лимфомы или лейкоза.

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По материалам: lenta.ru

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