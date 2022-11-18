. Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову
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Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову

Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову
Ведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала женатого мужчину. Несмотря на то, что Денис Дорохов давно и счастливо женат, он не смог устоять перед Ольгой Бузовой — звезда сделала ему предложение, от которого невозможно отказаться. Ольга Бузова стала приглашенной участницей нового выпуска шоу «Однажды в России». Певица всегда говорит, что любит дарить людям праздник и хорошее настроение. Так, в одном из номеров программы ей предстояло завлечь в свои сети Дениса Дорохова, и похоже, у звезды это получилось. «Денис, я люблю тебя! Я богата, популярна и дам тебе все.», сказала Ольга Бузова. В этот момент Ольга настолько близко приблизила свое лицо к Денису, что их губы почти соприкоснулись. Дорохов не сдержался и два раза поцеловал незамужнюю поп-певицу, после чего оба начали громко смеяться и даже повалились на пол, держась за животы. За всем этим наблюдала Ольга Картункова. «Тебе скандалов мало?» — отчитала партнера юмористка.
Отметим, что Денис Дорохов уже много лет женат на девушке по имени Эльвира. Прежде чем пойти в загс, пара семь лет проверяла свои чувства и только потом скрепила союз. В 2012 году у них родился сын Артем, а затем появился на свет и мальчик Богдан. Юморист не раз признавался, что семья для него главная ценность в жизни, а супругу называл идеальной хозяйкой. А вот у Ольги Бузовой отношения не складываются. В недавнем интервью певица призналась — она уже и забыла, что такое секс, потому что предпочитает заниматься любовью. Но тут тишь да гладь. После расставания с рэпером Давай ей приписывали романы со многими знаменитостями, но в итоге все они оказались неправдой. Бузова настроена только на серьезные отношения — если молодой человек куда-то приглашает ее, то Ольга сразу спрашивает, какие у него намерения. Потому что курортных романов и встреч на один раз она не приемлет.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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