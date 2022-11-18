. Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис

Вадим Карасев

Bloomberg: благодаря дождю Норвегия сохранит экспорт электричества в Великобританию

Проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах местных гидроэлектростанций (ГЭС), благодаря чему удастся сохранить экспорт электричества в Великобританию, а также другие страны Европы и помочь им преодолеть энергокризис. Об этом пишет Bloomberg.

Вырабатываемая на ГЭС Норвегии энергия считается одной из наиболее дешевых в Европе среди других «зеленых» источников за счет обширных гидроресурсов страны. Но в этом году водохранилища на юго-западе Норвегии, откуда электричество поставляют в том числе в Великобританию, Германию и Нидерланды, резко обмелели. Поэтому власти скандинавской страны в разгар энергокризиса объявили, что могут ограничить экспорт для обеспечения внутреннего рынка, который почти полностью полагается на ГЭС.

«К счастью, сейчас прошел дождь, так что ситуация стала намного лучше. В контексте надежности поставок этой зимой мы будем в большей безопасности, чем считалось ранее», — заявил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд.

Сейчас уровень наполненности водохранилищ в Норвегии остается ниже среднего на восемь процентов, но еще в августе этот показатель отставал от среднего за 2000-2019 годы на 25 процентов. «Все были обеспокоены тем, что зимой Норвегия не станет крупным экспортером, но я бы сказал, что за последние несколько недель перспективы изменились», — отметил старший аналитик рынка электроэнергии в Rystad Energy Фабиан Роннинген.

Многие страны Европы в той или иной мере зависят от импорта электроэнергии. Например, в Великобритании импорт покрывает 10 процентов спроса. Однако британская компания National Grid Plc заявила на прошлой неделе, что этой зимой внутренней генерации будет достаточно, чтобы избежать отключений электроэнергии.

Норвегия как участник единого энергорынка ЕС не имеет право надолго сокращать экспорт электроэнергии к соседям. Однако в августе правительство Норвегии запустило работу над механизмом контроля, который все же позволил бы стране ограничить экспорт, если водохранилища слишком опустеют, указывает агентство.

В сентябре в Великобритании испугались, что Норвегия, на которую приходится 60 процентов импорта газа королевством, прекратит его поставки из-за внутренних проблем. Однако этого так и не случилось.