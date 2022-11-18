. Dune: Spice Wars уже в Game Pass, с крупным обновлением «Воздух и песок»

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass на этой неделе получили доступ к игре Dune: Spice Wars, а вместе с тем для проекта вышло крупное обновление — «Воздух и песок». Апдейт является бесплатным, он добавляет в стратегию много нового контента. При этом, Dune: Spice Wars продолжает находиться в стадии раннего доступа.

С обновлением «Воздух и песок» в игре Dune: Spice Wars появляются новые летающие юниты, воздушный бой, новые здания, ресурсы, системы и многое другое. Кроме того, в игре появляются новые нейтральные юниты Ренегаты из системы Faufreluche, который берут под свой контроль нейтральные деревни. После захвата деревень Ренегаты периодически проводят мощные рейды на игроков.

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Напомним, что сейчас игра Dune: Spice Wars доступна только в PC Game Pass, разработчики пока не анонсировали версию для Xbox.