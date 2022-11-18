. Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян
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Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян

Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян

Финляндские правоохранители конфисковали три бизнес-джета, принадлежащих попавшим под санкции гражданам России. Об этом сообщает местный телеканал YLE, ссылаясь на источники.

Как утверждают авторы материала, полиция Финляндии подозревает, что изъятые частные самолеты, обслуживаемые финской компанией Polar Aviation Oy, принадлежат или используются россиянами, включенными в санкционные списки Евросоюза и США.


В Polar Aviation отказались от детальных комментариев, отметив, что среди их клиентов нет граждан России. Один из юристов фирмы подчеркнул, что деятельность компании "полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти".

"Мы не имеем к ним никакого отношения", — заявили в Polar Aviation.

Некоторые европейские страны начали ограничивать доступ россиян к их же недвижимости на территории этих государств. Например, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что владение недвижимостью в республике больше не должно считаться основанием для выдачи виз гражданам России. Перед этим страны Балтии достигли принципиальной договоренности об ограничении въезда для россиян через границу с РФ и Белоруссией.

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По материалам: uposters.ru

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