. Функции Минпросвещения расширили

Ведомство будет отвечать за федеральные основные общеобразовательные программы, а также экспертизу, апробацию и издание учебников и учебных пособий из федерального перечня. Такое постановление кабмина от 10.11.2022 № 2022 вступает в силу 18 ноября.

Как следует из документа, Министерство просвещения будет устанавливать порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ. Также на ведомство возложено утверждение порядка подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников.

Напомним ранее, в сентябре, из Закона об образовании исключили понятие «примерная программа», а на смену ему ввели федеральные основные образовательные программы (ФООП). Также был введен новый порядок разработки учебников. По новым правилам формировать госзаказ на них будет Минпросвещения. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив таких изданий.

Создание ФООП и госзаказ на учебники должны привести к формированию на территории всей страны, так называемого, золотого стандарта образования — единого формата для всех школ, имеющих госаккредитацию.



