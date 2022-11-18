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Глюкоза показала свои огромные трусы

Глюкоза показала свои огромные трусы
Певица Глюкоза раздвинула ноги перед поклонниками. Артистка, настоящее имя которой Наталья Ионова, в свои 36 лет выглядит значительно молодо. Часто звезде льстят, называя ровесницей старшей дочки, но сама красотка не обижается. Время над ней не властно, и двое родов за плечами никак не отразились на стройности Натальи. В очередной раз продемонстрировать, в какой идеальной форме находится звезда, Глюкоза решила на фотосессии. Она нарядилась в вязаный объемный свитер и огромные трусы-слипы с завышенной талией. В процессе съемки она раздвинула ноги и задрала кофту, продемонстрировав всем «верблюжью лапку» между ног.
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

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