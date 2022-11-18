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Иосиф Пригожин высказался о неудаче Светланы Лободы

Иосиф Пригожин высказался о неудаче Светланы Лободы
Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение о сбежавшей звезде. 40-летняя певица оказалась в сложной ситуации. Исполнительница хита «Твои глаза» в 2014 году уехала из Украины в Москву. Карьера Лободы в России прервалась в феврале нынешнего года: в связи со спецоперацией молодая мама перебралась в Латвию. Светлана говорила, что русский язык для нее родной, она думает на нем. Однако публика западных стран нервно реагирует на ее хиты на русском. Уроженка Ирпеня решила записать украиноязычную песню. Сегодня Лобода ее выпустила. Однако при этом экс-солистка «ВИА Гры» оконфузилась – сделала грамматическую ошибку. Поп-звезда назвала композицию «Два незнайомця». После этого многие украинские пользователи написали в ее блоге, что правильно: «Два незнайомці». Над Светланой принялись издеваться в соцсетях.
Иосиф Пригожин заступился за заслуженную артистку Украины. «Учитывая все обстоятельства, которые случились, она была вынуждена покинуть Россию, — указал продюсер. — Но репертуар создан, за который ее полюбили. Ее в этом упрекнули и сказали, что поет на русском языке. Она попыталась что-то сделать на украинском языке. Какая-то фраза оказалась неправильной. Это то же самое, что я на английском плохо говорю, а надо мной будут смеяться». Муж певицы Валерии заверил, что ему жаль Лободу. Продюсер упрекнул ее хейтеров. Пригожин высказал мнение, что им невозможно угодить. «Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Всё не так. Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, ее жалко», — поделился Иосиф с «Лайфом».
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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