. Иван Охлобыстин отправился на фронт

Актер Иван Охлобыстин поехал к нашим на передовую. Популярный актер привез жителям Донецка гуманитарную помощь. Звезда сериала «Интерны», один из самых популярных российских актеров и режиссеров Иван Охлобыстин доставил в Донецк очередную партию гуманитарного груза. Актер и прежде был известен своей активной патриотической позицией, о которой заявлял неоднократно. За последние месяцы он не раз подкреплял делом свои заявления. Как сообщил Охлобыстин, всего на гуманитарную помощь было собрано порядка 14 миллионов рублей. Все собранное он доставил находящимся на линии соприкосновения подразделениям Донецкой Народной Республики, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на ТАСС.