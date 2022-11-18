. Эдгарду Запашному предсказали печальное будущее после нападения тигра

Дрессировщик Эдгард Запашный подвергся нападению тигра. Звезда цирка накануне оказался в больнице. Известный дрессировщик пострадал во время репетиции нового номера. По его словам, травму ему нанес молодой тигр по кличке Рой. Он, выпустив когти, ударил лапой укротителя по лицу. Запашный настаивает, что животное атаковало его непреднамеренно. Якобы его напугал другой тигр, из-за чего он принял боевую стойку, а в процессе зацепил Эдгарда. Как стало известно, хирург наложил на лицо артиста около 14 швов. Тигр когтями рассек ему область скулы, верхнее веко и нос. В Сети есть кадры, как Запашный выглядел после несчастного случая. Стоит отметить, что кровавый вид дрессировщика — зрелище не для слабонервных.Сегодня Эдгард приехал на перевязку и узнал от врачей плохую новость. Медики всерьез задумались о госпитализации звезды. По их мнению, раны оказались более глубокими и опасными, чем показалось на первый взгляд. Был поднят вопрос о том, чтобы оставить Запашного под постоянным присмотром врачей. «Есть опасения, что раны артиста могут загноиться и привести к еще более тяжелым последствиям»,— пишет «Пятый канал». Ранее мать Запашного, напомним, рассказала журналистам, что у её сына после этого инцидента останется на лице «хороший шрам». Она, кстати, похоже, уже привыкла к подобным новостям из жизни Эдгарда. По словам Татьяны Запашной, все члены семьи понимают, что ответственность за случившееся лежит не на животном.