. Юлию Савичеву преследовал иностранец

Певица Юлия Савичева рассказала как ее преследовал турок. Участница «Евровидения-2004» недавно дала два концерта в Турции. После второго выступления Юлия отправилась в ресторан, надев топик и короткую юбку. «Ну жарко же! Я была не накрашенная, волосы собрала», — пояснила певица. Савичева и участники ее творческой команды сели за стол. К ним подошел мужчина лет 40-ка из обслуживающего персонала. Рыжеволосая россиянка сразу привлекла его внимание. Турок удивился тому, что у Юлии такая светлая кожа. Она объяснила, что врач запретил ей загорать, так как кожа очень тонкая. Мужчина проявил настойчивость. «Он принес всем кофе и начал проявлять ко мне знаки внимания. Было смешно. Выгляжу я как школьница, когда не накрашена. Мы уже хотели уходить, он опять подходит к нашему столу и говорит: «Я буду ждать тебя здесь, приходи». Я думала, что посмеялись и всё», — рассказала исполнительница хита «Прости за любовь».На этом история не закончилась. Турок нашел страницу Юлии в Telegram. Он стал писать ей, думая, что это личная переписка. «Он отправлял голосовые сообщения: «Юля, ты где?». А я же не могу реагировать, у меня общий аккаунт. Когда я делала посты, он думал, что я отправляю эти фотографии ему. Он прислал сообщение: «Юля, ты что, издеваешься?»» — с улыбкой вспомнила финалистка «Фабрики звезд-2». Савичева сказала навязчивому поклоннику, что замужем, но и это его не остановило. «Мы его заблокировали. Понятное дело, что он еще и фотографии непристойные слал. Я не смотрела, клянусь!» — заверила Юлия в своем влоге на YouTube.