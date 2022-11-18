. Как изменить свою жизнь в дни растущей Луны с 24 ноября по 8 декабря 2022 года
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Как изменить свою жизнь в дни растущей Луны с 24 ноября по 8 декабря 2022 года

Как изменить свою жизнь в дни растущей Луны с 24 ноября по 8 декабря 2022 года

Период растущей Луны в астрологии считается благоприятным для различных начинаний. Первый день лунного цикла в Стрельце начнется 24 числа в 1:57 по мск. По словам астролога Марины Скади, это время удачи, мирного урегулирования конфликтов, сглаживания острых углов, потому можно и нужно работать в группах, проводить деловые переговоры, рекламировать свою деятельность и продукт. Что еще нас ждет во время растущей Луны до момента полнолуния 8 декабря?

Что нас ждет в каждый день растущей Луны

24 ноября, Луна в Стрельце

Эти сутки подходят для грандиозного планирования, для проработки бизнес-планов. С большой долей вероятности все ваши упования сбудутся, потому стесняться не стоит. Отдайте предпочтение умственной, а не физической работе.


25 ноября, Луна в Стрельце

А сегодня можно взяться за активную работу, потому что в пространстве будет много мощных энергий. Они дадут старт начинаниям в общественной и правовой сферах. Нас ждет день драйва, бодрости и общения.

26 ноября, Луна в Козероге

Можно задуматься над экзистенциальными вопросами, оценить свое реальное положение и понять, куда двигаться дальше. Удастся исправить какие-то ошибки, которые нельзя назвать критическими.

27 ноября, Луна в Козероге

Продолжаем совершенствоваться, развивать свои качества лидера и управителя своей собственной жизнью. Важно не отступать под давлением другим людей, защищать свои принципы и интересы. Можно выполнять точную работу, требующую максимальной концентрации.

28 ноября, Луна в Козероге

Материальные вопросы будут решаться с особенной легкостью, потому стоит использовать этот день для проведения важных финансовых операций. Проснувшаяся интуиция поможет выбирать правильные шаги и честных людей.

29 ноября, Луна в Водолее

В этот день нас ждет период «холостой» Луны, когда все начатое не будет иметь успеха. А вот заканчивать начатое ранее можно, равно как и работать с информацией. Слова, сказанные 29 ноября, могут быть восприняты превратно.

30 ноября, Луна в Водолее

Приготовьтесь к непредвиденным поворотам судьбы, к тому, что все недоделанные дела будут тянуть из вас энергию, будто требуя завершения. Вы почувствуете это даже на физическом уровне. Однако сегодня браться за них нет смысла — главное осознать, что вы будете делать следующим этапом.


1 декабря, растущая Луна в Рыбах

Возможны неоднозначные ситуации, в которых будет сложно разобраться. Если будете иметь дело с новыми людьми, то можно серьезно в них ошибиться. Поэтому безопаснее будет провести день релакса, занимаясь своими любимыми делами.

2 декабря, Луна в Рыбах — Овне

Все, кто трудился над чем-то общественно полезным, будут вознаграждены. Начинается период личностного и профессионального роста, вместе с чем пойдут в гору и дела финансовые.

3 декабря, Луна в Овне

Дела, начатые сегодня, нужно совершить на волне творческой силы и энергии, которой заряжен этот день. Верьте в свои силы, пробуйте себя в чем-то новом. Однако не забывайте включать логику.

4 декабря, Луна в Овне — Тельце

Вяло начавшийся день постепенно перетечет в благоприятное время для романтических встреч. Будут успешны те люди, которые серьезно относятся к своему партнеру и не играют с его чувствами.

5 декабря, Луна в Тельце

В 13-е лунные сутки будут обновляться жизненные силы. Удовлетворение принесут даже рутинные дела, работа по дому, решение хозяйственных вопросов. Можно работать сообща, привлекая детей и других членов семьи. Также настал удачный момент для коллективной работы над важным проектом.

6 декабря, Луна в Тельце — Близнецах

Есть шанс заявить о себе, сделать себе имя, привлечь инвесторов, прорекламировать свои идеи. Многие получат то, что им причитается, например, заслуженную премию, добавку к зарплате. Однако это верно и для личных отношений. Сколько вложили — столько и восполнится.


7 декабря, Луна в Близнецах

Не удивительно, если в этот день произойдут сказочные стечения обстоятельств, ведь он максимально наполнен энергией практически полной Луны в творческом знаке Близнецов. Чтобы повстречать на своем пути чудесное, можно отправиться в поездку, на мероприятие, встречу — главное, не упустить момент.

8 декабря период растущей Луны завершается полнолунием. Оно произойдет в Близнецах в 07.08.

 

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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