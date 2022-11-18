. Как провести Михайловскую родительскую субботу 19 ноября 2022 года, что можно и что нельзя делать

19 ноября 2022 года будет Михайловская родительская суббота, когда все верующие смогут почтить память усопших. Этот день несет в себе традиции и запреты, которых необходимо придерживаться.

Что необходимо сделать в Михайловскую родительскую субботу

Первым делом, что потребуется сделать в поминальный день, — это отправиться в храм и помолиться за усопших родственников, поприсутствовать на заупокойной службе, написать и подать записочки с именами усопших, а также поставить свечи за упокой.

Собираясь в храм, с собой необходимо взять продукты, которые принято оставлять на поминальном столе. Это могут быть: выпечка, кисель, сладости, фрукты, кутья, блины и яйца.





После выхода из церкви желательно сходить на кладбище, чтобы проведать могилу покойных родственников. Придя на кладбище, нужно навести там порядок, убрать вокруг могилки, зажечь свечу либо лампадку, а также оставить поминальную пищу.

По возвращению домой, необходимо устроить поминальную трапезу, пригласив в гости всех родственников и близких знакомых усопшего. Поминать необходимо в спокойной обстановке, не устраивать гулянья и веселья.

На поминальный стол можно поставить все блюда, которые любил при жизни усопший родственник.

За общим столом необходимо оставить пустое место для покойного и поставить ему столовые приборы. Это делается на тот случай, если душа усопшего решит заглянуть к своим родным.

В родительский день принято раздавать милостыню и оказывать помощь нуждающимся людям.





Что запрещается делать 19 ноября 2022 года

Этот день имеет свои запреты, о которых должны знать все, а именно:

запрещается отказываться от проведения поминок, от похода в церковь и молитвы об упокоении души;

не стоит таить на кого-то обиду, придумывать план мести и планировать нанесение вреда;

говорить плохо об усопшем и вспоминать о его ошибках;

лить на могилу алкоголь;

устраивать шумные веселья и вечеринки;

нежелательно отмечать дни рождения;

не стоит устраивать свадьбу или проводить венчание в данный день;

нельзя втыкать в землю сигареты;

запрещается ссориться, спорить, устраивать конфликты, сквернословить, громко кричать и ругаться;

большим грехом считается осквернение места захоронения покойного.





Нежелательно на кладбище приносить продукты питания и спиртные напитки, а тем более оставлять их на могилах покойных. Лучше всего еду раздать нуждающимся людям. По православным традициям поминать усопших алкоголем вовсе не принято. Не следует оставлять спиртное на могиле усопшего или распивать его на кладбище.