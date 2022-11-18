. Как стрижка способна полностью изменить жизнь: самые стильные и эффектные варианты
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Как стрижка способна полностью изменить жизнь: самые стильные и эффектные варианты

Как стрижка способна полностью изменить жизнь: самые стильные и эффектные варианты

Вы наверняка замечали, что когда что-то в жизни не ладится или хочется начать все заново, представительницы женского пола решаются на кардинальные перемены. Чаще всего они меняют прическу. Но, как бы там ни было, а вместе с внешними изменениями происходят и внутренние. Есть несколько стильных стрижек, которые помогут полностью изменить вашу жизнь.

Какие стрижки могут полностью изменить вашу жизнь: самые стильные и эффектные варианты

Боб-каре


Эта стрижка считается универсальной, ее можно делать как обладательницам ровных, так и вьющихся волос. К тому же боб-каре очень проста в укладке и не отнимет много времени по утрам. 10 лет назад эту стрижку выбрала популярная певица с мировым именем Рианна. И с тех пор музыкальная карьера знаменитости начала стремительно идти в гору. Сейчас стрижки певицы никого не удивляют, так как Рианна подолгу в одном образе не задерживается.

Пикси

Стрижку пикси выбирают по-настоящему уверенные в себе красотки. Несмотря на то, что внешне она напоминает мужскую, стрижка может смотреться женственно и изысканно. К тому же можно обойтись без постоянных укладок.


После того как популярную актрису Эмму Уотсон, сыгравшую в “Гарри Поттере”,  стали ассоциировать с ее персонажем, девушке ничего не оставалось как полностью сменить имидж. Молодая актриса выбрала стрижку пикси. Несмотря на то, что Уотсон с такими кардинальными переменами потеряла контракт с мировым брендом, стрижка ей действительно была к лицу.

Короткий боб

Для тех, кто не может решиться на пикси, есть более элегантный вариант — короткий боб. Волосы нежно обрамляют лицо, и прическа смотрится женственно. Если сделать правильный пробор, то стрижка будет подходить абсолютно всем.


Яркой обладательницей короткого боба была Энн Хэтэуэй на церемонии вручения “Оскара”. Тогда актриса решила пойти на такие кардинальные перемены во внешности из-за главной роли в фильме, снятом по роману Виктора Гюго “Отверженные”. Подобную стрижку сделала и актриса Кристен Стюарт, которая сыграла Беллу в вампирской саге “Сумерки”.

Шэг

Данная стрижка подойдет девушкам, у которых волосы доходят до линии плечей. Особенность стрижки шэг заключается в том, что волосы подстрижены каскадом, что визуально создает хороший объем. Если есть настроение похулиганить, то можно придать волосам эффект растрепанности.


Такую прическу выбрала для себя главная героиня саги “Голодные игры” актриса Дженнифер Лоуренс. Девушка удивила публику, представ перед ней в необычном для себя образе.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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