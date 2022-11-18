. Как ужиться под одной крышей с Водолеем: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Водолеи — очень необычные, яркие и эмоциональные люди, с которыми может быть очень легко поначалу, но которые могут доставить вам проблем потом. Если вы с ними создали серьезные отношения или даже в браке, советуем ознакомиться с простыми рекомендациями астрологов о том, как не дать любви умереть.

Если вы сейчас находитесь в отношениях, но с другим представителем стихии Воздуха. То рекомендуем ознакомиться с тем, как ужиться под одной крышей с Весами и Близнецами. Ни в коем случае не используйте одинаковый подход ко всем. Ведь даже несмотря на принадлежность к оной стихии, люди этих Знаков очень разные.

Смиритесь с самолюбием Водолея

И женщины, и мужчины данного Знака крайне самолюбивы. Один из самых главных и полезных советов в любви с ними — просто смиритесь с этим. Они временами будут уделять вам больше времени, чем себе, но придется довольствоваться лишь этим. Тем не менее, ощущение любви будет радовать вас даже в такие периоды. Такова природа Водолеев и ничего с этим поделать нельзя. Если упрекать их за это, до добра это не доведет — уж поверьте.

Поддерживайте их оптимизм

Это люди, которых смело можно назвать зрелыми личностями. Точнее, они бывают инфантильными, но согласно статистике и наблюдениям, взрослеют куда быстрее окружающих. Ни в коем случае не ставьте под сомнение их идеи и не проявляйте излишнего пессимизма. Водолеи ненавидят общаться с теми, кто постоянно утопает в сомнениях, страхах и отрицательных эмоциях.

Не обращайте внимание на обещания Водолея

Эти люди любят что-то пообещать, а потом сказать, что такого не было. Это большой минус, но с ним придется как-то уживаться. Исправить Водолея не представляется возможным. Он бросается обещаниями, но не выполняет их, однако, причиной служит не тонкий расчет, а импульсивность. Их стихия — Воздух, так что удивляться любви к пустым разговорам тут не стоит.

Не бойтесь их ревности

Да, Водолеи — страшные собственники, но они будут вас доставать своей ревностью больше, чем нужно. Исправить их не получится, но они будут крайне благодарны вам за то, что вы сможете без особых обид и негатива говорить им, где вы, с кем, почему и когда придете домой. Если этого не делать, начнутся бесконечные ссоры, а там и до расставания недалеко.

Научитесь благодарить

Водолеи — люди, которые обожают делать сюрпризы. Если встречать их энтузиазм сухим «спасибо», он быстро угаснет, ровно как и любовь. Если вы живете с Водолеем, всегда встречайте позитивом и широкой улыбкой желание этого человека сделать вам что-то приятное. Да, к хорошему быстро привыкаешь, но постарайтесь найти в себе силы, чтобы реагировать на подарки так, как того ждет Водолей.