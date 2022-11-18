. Как защитить интеллектуальную собственность
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Как защитить интеллектуальную собственность

К интеллектуальной собственности можно отнести всё, что имеет отношение к творчеству и написанию различных алгоритмов. Это может быть как музыкальное произведение, так и мобильное приложение. На всё это требуются авторские права либо патент - в зависимости от того, что это за предмет.

Как защитить интеллектуальную собственность

Как и где узнать стоимость защиты интеллектуальной собственности и вообще уточнить, нужна ли она вам в текущей ситуации?

Когда требуется такая защита

Она необходима, если вы обладаете каким-либо объектом интеллектуальной собственности и хотите иметь на него исключительные права. Для таких целей вы получите лицензию или патент, которые станут надёжной защитой от присвоения материалов недобросовестными организациями.

Это позволит снизить некоторые риски - например, репутационные. Документ точно устанавливает, что все права на этот материал принадлежат вам.

Куда обратиться

Компания РосИнтеллектСервис https://www.1-inc.ru/ предоставляет юридические услуги, одна из которых - защита интеллектуальной собственности и патентование (в том числе за рубежом).

Вот преимущества сотрудничества с этой компанией:

  • ускоренная подача всех необходимых документов;
  • более быстрый порядок регистрации: вместо двух лет и более вы сможете уложиться в два месяца;
  • бесплатный предварительный поиск;
  • минимальный риск отказа со стороны государственных ведомств, отвечающих за патенты;
  • возможность зарегистрировать авторские права и изобретения в пяти странах мира.

Подать документы в органы защиты интеллектуальной собственности здесь можно всего за 10 минут - спустя это время они уже будут там.

В РосИнтеллектСервисе работают специалисты, имеющие большой стаж сотрудничества с Роспатентом. В том числе они работали и с международными предприятиями из США, Европы и Китая.

Патент необходимо получить ещё и потому, что он становится законным основанием для получения прибыли от своих изобретений. Это платная услуга, но она окупается сравнительно быстро. Изобретение, новые промышленные технологии - всё это должно быть запатентовано.

Наличие такого документа даст вам определённые преимущества перед конкурентами. Если вы собираетесь получать доход от объектов интеллектуальной собственности, рекомендуется обратиться в эту компанию и получить содействие в оформлении патента либо лицензии. Здесь оказывают услуги и по защите авторских прав.

# Бизнес

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