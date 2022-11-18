. Катя Гордон поделилась первым фото с новорожденным малышом
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Катя Гордон поделилась первым фото с новорожденным малышом

Катя Гордон поделилась первым фото с новорожденным малышом
Юрист и правозащитник Катя Гордон рассказала, как появился ее сын на свет и опубликовала первый кадр с малышом Теодором. Юрист, автор песен и общественная деятельница Екатерина Гордон 16 ноября в третий раз стала мамой. Блондинка сразу сообщила о прекрасном событии, объявив, что теперь у нее три сына. Новорожденного наследника Катя Гордон назвала необычным именем — Теодор. А теперь решилась показать самое первое фото с ним. В микроблоге Катя Гордон рассказала, что ее сын появился на свет с помощью кесарева сечения. И как только врачи достали Теодора, то тут же положили его на грудь к мамочке. В этот трепетный момент и был сделан кадр, которым поделилась Катя Гордон.
Под снимком Катя Гордон поблагодарила врачей, которые помогали ее сыну появиться на свет. Особо она отметила известного акушер-гинеколога Татьяну Нормантович. «Моя беременность и кесарево были под ее надзором, и потому я особенно не переживала. Говорят, что если один раз родить у Нормантович, то уже не остановиться (специализируется на многодетных). Поэтому, может… еще не конец. Так что, может быть, хеппи… но не совсем энд!» — многообещающе закончила Катя Гордон.
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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