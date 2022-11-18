. Керамическая плитка 2023 – тренды
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Керамическая плитка 2023 – тренды

При разработке дизайна жилых комнат мы часто ориентируемся на современные модные тенденции и именно в них черпаем вдохновение для организации внутреннего интерьера. Но какими же будут тренды в 2023 году? Какие продукты будут в моде и на что обратить особое внимание?

Главные тренды керамической плитки 2023 года

Один из главных трендов 2023 года в обустройстве внутренних интерьеров – приверженность отделке лофт, выражающаяся в создании имитации кладки кирпича или натурального камня. На фоне этого особой популярностью пользуется керамическая плитка лофт, которая начинает частично вытеснять не только прочие виды керамики, но и альтернативные варианты внутренней отделки жилых комнат.

Среди причин возрастающей популярности керамики лофт – ее универсальность и практичность. Она хорошо вписывается в большинство интерьеров помещений и при этом достаточно долговечна. Так, срок службы клинкерной плитки торговых марок Керма и Kerma Premium – более 50 лет. В течение всего периода эксплуатации, качественная декоративная плитка не теряет яркости красок, оставаясь такой же привлекательной, что вписывается в современные тенденции практичности: такой вариант отделки не будет требовать регулярной замены, в отличие от тех же обоев или краски, которые постепенно выгорают на солнце. При этом такой плиткой можно отделать как всю комнату, так и одну стену или только часть стены, выделив определенную зону.

Отдельно необходимо отметить постепенное преобладание темных цветов в отделке внутренних интерьеров, что в первую очередь можно связать с особым дизайнерским рационализмом. Так, в отличие от ярких или пастельных тонов, темные цвета в интерьере обеспечивают ряд преимуществ:

  • Упрощается поиск дополнительных оттенков. Темные цвета почти всегда хорошо сочетаются с дополнительными оттенками: синие кресла, красные и желтые подушки, оранжевый диван.
  • Оптимальный фон, чтобы сделать акцент. На нейтральном темном фоне хорошо выделяются разные предметы интерьера.
  • Практичность. Темные (не черные) тона почти всегда практичнее светлых в плане ухода за ними. Также темные, насыщенные цвета хорошо сочетаются с металлическими, хромированными аксессуарами, которые стали пользоваться популярностью для организации внутренних интерьеров.

Если обсуждать стили дизайна, то здесь не будет особых ограничений. Скорее – это любой вариант, куда можно вписать винтажную классику лофт: кантри, модерн, арт-деко, прованс, хай-тек и др.


# Строительство

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