. Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде

Вадим Карасев

«Ведомости»: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке машин в Калининграде

Китайский государственный автомобильный концерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский «Автотор» ведут переговоры о сборке автомобилей на заводе в Калининграде. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Один из собеседников издания указал, что интерес пока не привел к подписанию соглашения. Второй отмечает, что у «Автотора» есть варианты — аналогичные переговоры ведутся и с подразделениями другого китайского автопроизводителя Chery.

Представитель российской компании подтвердил подготовку к запуску производства автомобилей новых брендов и готовность к сотрудничеству с несколькими новыми марками, но отказался назвать детали обсуждения.

«Автотор» лишился прежних партнеров после начала российской спецоперации на Украине. В марте соответствующее решение принял немецкий BMW, а в октябре отказались от продолжения совместной работы корейские Hyundai и Kia.

В конце октября основатель компании Владимир Щербаков анонсировал полную переналадку производства, которая приведет к запуску новых моделей автомобилей. Губернатор региона Антон Алиханов уверяет, что в 2023 году концерн выпустит 50-70 тысяч автомобилей, что в 2,5-3 раза меньше, чем в 2021-м.

Один из собеседников издания отмечает, что трудности для «Автотора» создает логистика. Доставка на завод машинокомплектов из Китая возможна только морем, что обойдется в три тысячи долларов. Вывоз в Санкт-Петербург будет стоить еще около 500 долларов, что негативно скажется на стоимости конечной продукции.

Отдельная проблема возникает с продвижением марки в России. У BAIC хорошая продуктовая линейка, но россиянам она незнакома. То есть кому-то придется вложить 6-8 миллионов долларов в раскруту бренда, чтобы начать продажи.

