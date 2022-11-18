. Куда рванут россияне на Новый год

Стали известны самые популярные места отдыха для россиян в новогодние каникулы. Опытные туристы бронируют поездки на новогодние праздники заранее. И уже сейчас сервисы, помогающие в поиске жилья, готовы отчитаться, куда собираются большинство путешественников. Отмечается, что в числе лидеров в основном отечественные направления. По данным онлайн-ресурса «Островок», лидерами среди российских городов является Москва, на втором и третьем месте — Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 самых популярных локаций также вошли Красная Поляна, Казань Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Ярославль и Кисловодск. В сервисе по аренде квартир «Суточно.ру» список востребованных направлений не сильно отличается. Больше всего россиян планируют встретить Новый и год и провести праздники опять же в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Представители турбизнеса отметили, что в этом году просели про спросу крымские курорты, хотя еще в прошлом Ялта, Севастополь и Симферополь входили в пятерку самых популярных. Еще одной тенденцией является увеличение числа бронирований на горнолыжные курорты. Те, кто катается, планируют поехать на только на Красную Поляну, но в Архыз, на Домбай, в Шерегеш и Терскол. В «Авито Недвижимость» рассказали, что горнолыжники также выбирают объекты в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае. Востребованы этой зимой оказались курорты КавМинВод и отдых в ближайших от них республиках, пишет РБК. Что касается цен, то они ожидаемо выросли. По данным «Островка», стоимость ночи в предпраздничные и праздничные дни в среднем составляет 5 500 рублей, что больше, по сравнению с прошлым годом, почти на 30%. Больше всего ценник вырос в Москве и Казани — примерно вполовину, на четверть подорожало размещение в Санкт-Петербурге и всего на 4% в Калининграде. Ранее стало известно, что аэропорт «Шереметьево» предложил снимать с рейса пассажиров с негабаритной ручной кладью. Такие сумки и чемоданы досматриваются дополнительно, а это занимает до 50 минут, что в итоге приводит к задержкам рейсов.