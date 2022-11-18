. Легендарный фигурист не пережил скандал с Камилой Валиевой

Звезды спорта прощаются с легендой фигурного катания Александром Горшковым. Сегодня Федерация фигурного катания на коньках России, которую возглавлял Александр Горшков, сообщила о его смерти. Звезды спорта шокированы печальным известием. Соболезнования близким Горшкова выразила Татьяна Навка. «Сегодня у российского фигурного катания траурный день календаря, ушел из жизни Александр Горшков. Человек легенда, первый Олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду, многократный чемпион мира и Европы, а так же президент Федерации фигурного катания России», — написала олимпийская чемпионка в личном блоге. Опечалена кончиной президента ФФККР, давнего соратника и приятеля, Татьяна Тарасова. «Саша, вечная память и наша вечная любовь», — грустит она. Высказалась о безвременной кончине знаковой персоны мирового спорта Ирина Винер. Тренер уверена, что на здоровье Александра Георгиевича сказался допинговый скандал Камилы Валиевой. «Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», написала Ирина Винер. Этери Тутберидзе присоединилась к рядам вспоминающих бессменного руководителя и поделилась в соцсетях архивным видео с Горшковым, где он награждал ее. «Навсегда в наших сердцах», — коротко отметила она.Не остался в стороне и Илья Авербух. «Работа Александра Георгиевича и после завершения карьеры была колоссальная. Долгие годы он был президентом Федерации фигурного катания России. Всегда отстаивал интересы наших ребят! Наши победы, в том числе и заслуга Александра Горшкова», — отметил он. Советская фигуристка Марина Зуева убита горем. «Это очень большая потеря для фигурного катания, для танцев на льду. И для меня лично: я каталась вместе с Милой Пахомовой и Сашей и могу сказать, что он всегда был очень честным человеком и очень цельным. Настоящим. С годами эти качества остались в нем прежними, а это большая редкость в нашем виде спорта. Еще он очень любил фигурное катание. Мне запомнились в свое время слова Светланы Алексеевой, что на Олимпиаде в Сочи, когда все внимание было приковано к выступлению Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Горшков был едва ли не единственным, кто оставался на катке, когда катались Катя Боброва и Дима Соловьев, которые заняли на тех Играх пятое место. Он безумно переживал за всех своих спортсменов. Всегда», — передала тренер. Ирина Роднина рассказала о доброте Александра Георгиевича, у которого «всегда в кармане была какая-то конфета». «С Сашей мы с 1965 года знакомы. Общались, тренировались. Он был удивительно добрым и мягким человеком. Он сохранил эти качества. Дипломатичным и конструктивным человеком был. Но самое главное — его постоянный миролюбивый настрой», — вспомнила депутат «Матч!».