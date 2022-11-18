. Леонид Парфенов выдал замуж свою дочь в Израиле
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Леонид Парфенов выдал замуж свою дочь в Израиле

Леонид Парфенов выдал замуж свою дочь в Израиле
Дочь телеведущего авторской программы «Намедни», Леонида Парфенова вышла замуж в Тель-Авиве. 30-летняя Мария Парфенова вышла замуж в Тель-Авиве. Свадьба прошла согласно еврейским традициям. Супругой девушки стал бизнесмен Сергей Мхитарян. Накануне свадебной церемонии Мария поделилась публикацией в социальных сетях. Она выложила снимок с женихом.
«Не могу дождаться, чтобы выйти за тебя сегодня замуж! В восторге от того, что грядет!», – прокомментировала Мария фотографию с будущем мужем.
Мария Парфенова – дочь Леонида Парфенова и Елены Чекаловой. У пары также есть старший сын – 34-летний Иван. В 2016 году Мария была помолвлена с бизнесменом Андреем Муравьевым, однако пара рассталась.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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