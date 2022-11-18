. МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
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МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине

МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на УкраинеМАГАТЭ заявило, что не обнаружило следов «грязной бомбы» на УкраинеСюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило следов грязной бомбы на Украине. Это следует из резолюции агентства, передает ТАСС

В сообщении говорится, что совет управляющих приветствует оценку генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Согласно ей, в трех местах на Украине не обнаружено признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации.

Ранее специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович сказал, что заявление МАГАТЭ о том, что свидетельств подготовки Украиной грязной бомбы не обнаружено, можно считать достоверным. По его словам, использование ядерных материалов контролируется достаточно серьезно.

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По материалам: lenta.ru

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