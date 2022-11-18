. Марафонец из России сравнил жизнь в Москве и Португалии

Вадим Карасев

Российский марафонец Искандер Ядгаров рассказал в соцсетях о трудностях проживания в Португалии. Ему пришлось приложить усилия, чтобы перестроиться после жизни в российской столице.

По словам спортсмена, на юго-западе Европы его ждал темп жизни, к которому было непросто сразу привыкнуть. Марафонца смутили, в частности, бюрократия и отсутствие развитых сервисов, как в Москве. Ядгаров подчеркнул, что даже несмотря на некоторый негативный опыт в Португалии, он старается отпустить ситуацию и все же адаптироваться к жизни в этой стране.

"Португалия с первых же дней начала испытывать мое терпение. Бюрократия, огромные очереди, неспешная жизнь, закрытые в полдень кафешки, отсутствие или плохая развитость привычных сервисов — все то, от чего я так отвык в Москве, вдруг настигло меня здесь", — поделился Ядгаров.

31-летний Искандер Ядгаров — российский спортсмен, двукратный победитель Московского марафона. В Португалию бегун переехал в октябре текущего года.

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