. Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
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Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля

Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
Певица Маша Распутина показала свой вспыльчивый характер. Артистка приняла участие в съемках шоу Джемала Махмудова. Артистка согласилась на то, чтобы модельер произвел разбор ее гардероба. При этом звезда очень щепетильно отнеслась к процессу и даже показала характер. Машу Распутину поклонники знают как разудалую сибирячку, которая может поставить на место любого, чье поведение ей придется не по душе. Так, например, от певицы досталось дизайнеру Джемалу Махмудову, который решил взглянуть на наряды артистки. Не успел модельер взять в руки серебристые туфли Распутиной, как тут же услышал резкое замечание. «Не лапай! Их только почистили. Это Dolce & Gabbana со стразами от Swarovski», — высокомерно заявила звезда. К слову, стоимость такой обуви — около 70 тысяч рублей.
А вот с обзором остальных нарядов исполнительница была менее строгой. Она охотно прокомментировала сценические платья, дизайн которых продумывала сама. «Форменные ноги только у Распутиной. Больше ни у кого таких нет», — сказала блондинка, указав на глубокий разрез юбки. Махмудов же критически отнесся к выбору 58-летней певицы. В YouTube-шоу Doctor Style дизайнер заключил: «Уровень безвкусия в этих нарядах превышен». Дизайнер не смог угодить звезде, даже осыпая ее дерзкие образы комплиментами. «Девушка, которая в начале 90-х устроила революцию на эстраде. Показала конкретный секс, оторву. Она зажгла так, что все советские женщины, которые не знали, что такое секс, — узнали…» — говорил о Маше Джемал. «Я с тобой здесь не соглашусь. Ты глупо выразился. Заткнись! — пресекла блондинка его попытки объясниться. — Я никого секса не показывала. Ты неумный человек, если этого не увидел. Секс-символом меня сделали бумагомараки. Я классная, серьезная певица, которая может петь и драму, и гениальные произведения, и озорные песни. Я просто одевалась так, что мне идет. Я никогда не была вульгарной на сцене. Были другие представители нашего шоу-бизнеса, которые надевали длинные платья и выглядели вульгарно. Думаешь, если открыл ногу, значит вульгарно? Какой секс?! Это красиво! Сейчас полно девиц с открытыми ногами. Замолчи! У меня на ногах было по десять колготок. Я была одета, как фигуристка. Ерунда. Я секс не излучала».
# Шоу-бизнес Распутина Маша
По материалам: z-aya

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