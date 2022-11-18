. Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентами
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Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентами

Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентамиИлон Маск назвал юридические фирмы нападающей стороной при коллективных исках в США

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, глава Twitter Илон Маск упрекнул юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в Соединенных Штатах. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

По словам предпринимателя, именно юридические фирмы являются нападающей стороной в таких ситуациях. «Они попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей куклой», — заявил Маск, комментируя поданный против него иск со стороны акционеров компании Tesla. Он добавил, что действующее законодательство о коллективных исках нуждается в реформе, поскольку является «массивным бременем» для американцев. Маск также посчитал, что это послужило причиной высокой стоимости медицины в США.

Ранее стало известно о продаже предпринимателем акций Tesla на 4 миллиарда долларов после приобретения Twitter. Его доля в автомобильной компании сократилась с 14,7 до 14,1 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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