. Microsoft предлагает Xbox Series S по максимально низкой цене к «Черной пятнице»

Вадим Карасев





2 года назад состоялся запуск игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. До сих пор в мире наблюдается дефицит мощных консолей Xbox нового поколения, тогда как Xbox Series S купить гораздо проще. Именно Xbox Series S является отличной точкой входа для новых игроков в экосистему Xbox, и в период распродаж к «Черной пятнице» Microsoft приготовила выгодное предложение.

Купить Xbox Series S с 17 ноября в Microsoft Store и у некоторых продавцов в США и Канаде можно по максимально выгодной цене — $249,99. Напомним, что обычная стоимость приставки — $299,99. При этом, Microsoft впервые снижает цену на Xbox Series S для игроков, в прошлом году в период распродаж можно быть купить Xbox Series S по обычной цене, но с различными бонусами, вроде подписки на Game Pass. Что касается Xbox Series X, на нее к «Черной пятнице» компания Microsoft не снижает цену.





Среди других предложений Microsoft для игроков в честь «Черной пятницы»: сотни игр со скидками в Microsoft Store, скидки в 30% на некоторые игровые аксессуары, возможность подписаться на один месяц Game Pass всего за $1 для новых подписчиков.