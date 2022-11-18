. Microsoft рассказала о массовых блокировках аккаунтов Xbox в 2022 году

Вадим Карасев





Компания Microsoft заботится о том, чтобы игроки чувствовали себя комфортно в экосистеме Xbox. Для этого она активно блокирует пользователей, которые нарушают правила сообщества. На этой неделе команда Xbox опубликовала отчет о цифровой прозрачности, в рамках которого рассказала о массовых банах игроков.

С января 2022 года по июнь 2022 года (6 месяцев) команда Microsoft заблокировала в общей сложности 7,21 миллиона учетных записей Xbox. 4,78 миллиона из этих банов были упреждающими, а 2,53 миллиона — реактивными. Это больше, чем общее количество заблокированных аккаунтов Xbox за весь 2021 год — тогда цифра составила за год 6,72 миллиона учетных записей.

происходит до того, как кто-то сообщил об учетной записи, которая нарушает правила сообщества.возникает после сообщения о нарушении, если факт нарушения был подтвержден.





В своем отчете Microsoft объясняет большое количество заблокированных аккаунтов Xbox в 2022 году следующим образом:

В этот последний отчетный период мы увидели 9-кратное увеличение по сравнению с прошлым годом с точки зрения упреждающих блокировок. Если посмотреть на нашу упреждающую работу за последний период, 4,33 млн из 4,78 млн упреждающих мер были сосредоточены на обнаружении учетных записей, которые были подделаны или используются недостоверным образом.

Ниже можно видеть соотношение упреждающих блокировок аккаунтов Xbox за различные нарушения.





В том же отчете Microsoft показывает, что общее количество жалоб игроков за последние годы снижается. Это может говорить о более «чистом» игровом сообществе на Xbox.



